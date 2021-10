Disservizi Dazn, intervengono gli inserzionisti pubblicitari: "Si facciano rilevare da terzi"

"Dazn e le Ott si facciano rilevare da terzi". Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell’Utenti Pubblicità Associati (UPA), l’organismo che riunisce le più importanti aziende che investono in pubblicità, interviene sui dati audience di Dazn, uno dei temi di questo avvio di stagione. "Alle Ott chiediamo solo una cosa - riporta calcioefinanza.it - si facciano rilevare da terzini il prima possibile. Il calcio in streaming è una novità epocale per il nostro paese che ha come temi la banda e la trasparenza. Servono garanzie di visione per tutti, per il pubblico che paga sia per chi investe in pubblicità. La situazione è nebulosa: siamo comprensivi perché è un meccanismo in rodaggio, non demonizziamo nessuno. Ma vogliamo trasparenza e responsabilità".