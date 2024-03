Il mondo del calcio a supporto di Juan Jesus: Maignan e Vinicius l'hanno contattato

Stando a quanto riferito da Sky Sport, in questi giorni l'ex Inter e Roma ha ricevuto messaggi da tutto il mondo. Dai tifosi, sì, ma anche dai calciatori.

Dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi, Juan Jesus ha ricevuto un supporto da tutta la squadra e non solo dai suoi compagni. Il difensore brasiliano, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato ieri, si dice basito e avvilito, poco tutelato dopo questa sentenza del giudice sportivo, nell'ambito del razzismo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, in questi giorni l'ex Inter e Roma ha ricevuto messaggi da tutto il mondo. Dai tifosi, sì, ma anche dai calciatori. Mike Maignan, ad esempio, vittima di insulti razzisti a opera dei tifosi dell'Udinese, ha scritto al difensore del Napoli. In più c'è stata una telefonata con Vinicius Junior, anche lui vittima di razzismo in Spagna.