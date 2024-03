Inter-Napoli, probabili formazioni Sky: Calzona conferma quasi tutto l'11 anti-Barça

Domenica sera il Napoli sarà impegnato in una trasferta complicatissima sul campo dell'Inter, dominatrice di questo campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera il Napoli sarà impegnato in una trasferta complicatissima sul campo dell'Inter, dominatrice di questo campionato, e Francesco Calzona dovrebbe affidarsi ancora ai suoi titolarissimi. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'allenatore azzurro dovrebbe confermare quasi in toto l'undici visto a Barcellona. L'unico cambio potrebbe essere a sinistra, dove Olivera è in vantaggio su Mario Rui. Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia