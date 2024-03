L'Ungheria batte 2-0 il Kosovo di Rrahmani: l'azzurro disputa l'intero match

Szoboszlai e Zsolt Nsgy regalano all'Ungheria di Rossi il successo nell'amichevole di stasera contro il Kosovo.

Szoboszlai e Zsolt Nsgy regalano all'Ungheria di Rossi il successo nell'amichevole di stasera contro il Kosovo, sfida utile per consolidare gli automatismi in vista di Euro 2024.

I padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa grazie all'acuto del centrocampista del Liverpool, poi Nagy arrotonda il risultato a tempo quasi scaduto. Non si tratta tuttavia del centrocampista dello Spezia, Adam, che è partito titolare ma non ha iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da segnalare anche i novanta minuti disputati dal difensore del Napoli Amir Rrahmani.