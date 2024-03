La Slovacchia di Calzona riprende la Norvegia nel finale: 56' per Lobotka, 90' per Ostigard

Finisce 1-1 l'amichevole tra Norvegia e Slovacchia, con la nazionale allenata da Francesco Calzona che trova il gol del pareggio all'87'.

Finisce 1-1 l'amichevole tra Norvegia e Slovacchia, con la nazionale allenata da Francesco Calzona che trova il gol del pareggio all'87'. Norvegesi in vantaggio con Sorloth al 18', che sbagliano il rigore del possibile 2-0 con Haaland al 52'. Quattro minuti in campo Calzona manda a riposare Lobotka, in vista dell'importantissima sfida di sabato che attende il Napoli contro l'Atalanta. Nel finale arriva il pareggio slovacco con Duda. L'altro azzurro Leo Ostigard ha giocato l'intero match al centro della retroguardia norvegese ed è stato ammonito all'87'.