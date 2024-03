Momento no per Olivera: autogol e l'Uruguay va ko contro la Costa d'Avorio

Serata da dimenticare per l'Uruguay e per il terzino del Napoli Mathias Olivera.

Serata da dimenticare per l'Uruguay e per il terzino del Napoli Mathias Olivera. Il laterale classe '97 è stato protagonista di un'autorete nei primi minuti del match che ha visto la Costa d'Avorio battere 2-1 la nazionale sudamericana. Per l'Uruguay di Bielsa, la sconfitta di oggi arriva tre giorni dopo il poco convincente pareggio contro la Nazionale dei Paesi Baschi. L'azzurro ha giocato l'intero match da difensore centrale.