Napoli-Spal, premiati dai ferraresi Meret e Gollini: il motivo

A margine dell'amichevole Napoli-SPAL, diversi calciatori sono stati premiati dalla società di Ferrara.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine dell'amichevole Napoli-SPAL, diversi calciatori sono stati premiati dalla società di Ferrara. Tra i premiati - come riferisce Sportmediaset - anche l'ex Spal Alex Meret. Il portiere del Napoli è stato premiato in segno di riconoscenza per quanto ha fatto nelle file della SPAL. Premiati anche l'altro estremo difensore azzurro Pierluigi Gollini, in segno di riconoscenza a un conterraneo (ferrarese di Poggio Renatico); e il neo dirigente del Napoli Gian Luca Baiesi, che da pochi mesi ricopre la carica di Direttore Operativo Stadium Manager all'interno del club.

In casa SPAL, invece, le targhe sono state consegnate al tecnico Domenico Di Carlo e all'attaccante Mirco Antenucci, tornato alla Spal dopo quattro anni. I premi sono stati consegnati dallo Spal Club Mirabello-Terre del Reno, che il 22 giugno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della sua costituzione.