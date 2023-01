Serie B, il Bari dei De Laurentiis schianta il Parma: poker con tripletta di Cheddira

Sono da poco terminate le gare delle 14 di serie B valide per il 20° turno.

Sono da poco terminate le gare delle 14 di Serie B valide per il 20° turno. Primo turno del 2023 all'insegna delle sorprese e dello spettacolo. Poker del Bari contro il Parma, protagonista assoluto Walid Cheddira autore di una tripletta in appena 45 minuti. Il tonfo interno della Reggina (0-1 con la Spal), permette ai pugliesi di ridurre il margine dal secondo posto a soli 3 punti. Tra le squadre d'alta classifica delude il Pisa, sconfitto 1-2 in casa dal Cittadella, che mette fine alla serie positiva dei nerazzurri durata ben 14 giornate. Buona la prima per il Cagliari di Ranieri, 2-0 al Como, e pari spettacolo (3-3) tra Perugia e Palermo (prossime avversarie dei galletti a gennaio).