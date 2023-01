UFFICIALE - I convocati per la Salernitana: out Kvara e Juan Jesus, c'è Sirigu

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani contro la Salernitana. Come pre-annunciato, non c'è Khvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani contro la Salernitana. Come pre-annunciato, non c'è Khvicha Kvaratskhelia, out per l'influenza. Assente anche Juan Jesus, che oggi ha riportato un infortunio. Presente invece Salvatore Sirigu, prossimo all'adido. Di seguito l'elenco completo.