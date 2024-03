Video e iniziative private: cosa accadrà al Maradona per il caso Acerbi-Juan Jesus

Come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, domani mattina Juan Jesus arriverà al Maradona per la partita contro l’Atalanta delle 12.30

Come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, domani mattina Juan Jesus arriverà al Maradona per la partita contro l’Atalanta delle 12.30 e poi entrerà nello spogliatoio.

Si cambierà, andrà in campo per il riscaldamento e per farsi riscaldare il cuore da 50.000 tifosi e poi tornerà dentro a indossare la sua divisa, la maglia bianca numero 5 con la rosa dei venti presentata mercoledì, senza la patch della campagna “Keep Racism Out”. Il Napoli, come annunciato subito dopo l’assoluzione di Acerbi, ha deciso di non aderire «più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni». Testuale. Farà da sé già domani: video e iniziative private, lo sfondo della sfida con la Dea.