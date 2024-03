Vinicius in lacrime, la vergognosa risposta di Chilavert: "Non faccia il fr***o, il calcio è da uomini"

In una recente conferenza stampa Vinicius Junior è scoppiato in lacrime parlando del razzismo, la risposta di Chilavert è vergognosa

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In una recente conferenza stampa Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana, è scoppiato in lacrime parlando del razzismo nel calcio. Tra le molte reazioni, c'è quella vergognosa dell'ex portiere paraguaiano José Chilavert, che ha risposto così sul suo profilo Instagram: "Il primo a insultare e attaccare i rivali è lui. Non faccia il fr***o, il calcio è da uomini".