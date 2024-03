Corbo: "Osimhen valeva 130mln prima di non giocare Barça-Napoli"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, all'indomani della sconfitta di Barcellona e dell'eliminazione dalla Champions League si è espresso così

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, all'indomani della sconfitta di Barcellona e dell'eliminazione dalla Champions League si è espresso così: "Addio Champions, escono male i campioni del 2024. Lasciati svanire da un autolesionistico disegno societario. Si sono visti solo coraggio, dignità, orgoglio di chi è rimasto, condannato a difendere nel caos uno scudetto fragile e senza domani. La luce si era spenta subito, un gol dopo l’altro, in due minuti, ne erano passati appena 17 ed il Napoli era immobile, stordito, steso come un pugile, è mancato solo il gong. Ma questa squadra ha sofferto per non uscire subito dall’incubo, è sopravvissuto allo choc come sanno fare solo non i bravi, ma i disperati. I poveri che non conoscono fame, sconforto, resa.

Con Yamal prende la scena Sergi Roberto infilato da Xavi in tempo per chiudere i conti. E dimostrare che la Champions apprezza coraggio, ma accompagna all’uscita chi ne ha con quella odiosa parola. Dignità. Non basta , se il Barcellona ha i suoi ori e li fa splendere. E nel Napoli non brilla il suo gioiello. Valeva 130 milioni prima di non giocare questa partita".