Fognini a Castel Volturno: dietro lo scatto con due azzurri si nasconde un'amicizia

Fabio Fognini, ormai habituee a Napoli, ieri pomeriggio si è recato al centro sportivo di Castel Volturno per salutare e conoscere i giocatori del Napoli.

TuttoNapoli.net

Fabio Fognini, ormai habituee a Napoli, ieri pomeriggio si è recato al centro sportivo di Castel Volturno per salutare e conoscere i giocatori del Napoli. Tanti sorrisi e buon umore per la visita del tennista spezzino che in questi giorni è impegnato a Napoli con il torneo di tennis.

Il Napoli ha mostrato un’immagine del tennista con Giacomo Raspadori e Matteo Politano, entrambi sono due grandi appassionati di tennis. In particolare, il giocatore romano era andato a sostenere proprio Fognini nel match vinto all’esordio nel torneo di Napoli. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.