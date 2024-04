Chiarimento Uefa, il 6° posto può valere la Champions: Napoli, che peccato non provarci

Il Napoli è fuori dalle prime posizioni, attualmente ottavo. Ma la speranza Champions ancora c'è, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Proprio nell'anno in cui l'Italia porterà certamente cinque squadre in Champions League e potrebbe portarne addirittura sei nel caso in cui una tra Roma e Atalanta dovessero finire dal quinto posto in giù e vincere l'Europa League, il Napoli è fuori dalle prime posizioni, attualmente ottavo. Ma la speranza Champions ancora c'è, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Eppure il sesto posto, come chiarito dall’Uefa, potrebbe valere la Champions se una delle squadre italiane dovesse vincere l’Europa League. Sarebbe un delitto non provarci per il Napoli che ha collezionato un punto in due partite e nove nelle ultime sette, ma può almeno sperare ancora se riesce a ritrovare il feeling con la vittoria che al Maradona manca dalla partita contro la Juventus del 3 marzo scorso".