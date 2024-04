Traoré bocciato ancora, Cajuste scalda i motori: sarà solo la settima da titolare per lui

Francesco Calzona deve decidere con chi sostituire Piotr Zielinski, infortunatosi ieri l'altro e indisponibile per il big match contro la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona deve decidere con chi sostituire Piotr Zielinski, infortunatosi ieri l'altro e indisponibile per il big match contro la Roma. Le opzioni sono due: Jens Cajuste e Hamed Junior Traoré. Con l'ex Reims in grande vantaggio, stando a quanto riferito anche dal Corriere del Mezzogiorno:

"In mediana, al fianco di Lobotka e Anguissa il favorito è Cajuste che resta in ballottaggio con Traorè. Finora lo svedese ha collezionato ventuno presenze, quindici da subentrato e solo sei gare da titolare per un totale di 638’. L’ivoriano, con prestazioni che non hanno mai convinto, ha giocato 5 partite dal primo minuto (338’)".