Repubblica - Niente sold out: gli abbonati ormai disertano il Maradona

Non ci sarà sold out nel match di stasera contro la Roma, benché la vendita dei biglietti sia andata bene.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Non ci sarà sold out nel match di stasera contro la Roma, benché la vendita dei biglietti sia andata bene. Il motivo? I molti abbonati che disertano il Maradona. Lo si apprende da La Repubblica: "Gli azzurri sono riusciti infatti a dilapidare un inestimabile tesoro di valori tecnici e autostima, su cui club e squadra avrebbero potuto e dovuto vivere di rendita.

Per consolidare quel vantaggio bastava poco: mantenere i piedi per terra, limitare i danni e blindare la continuità. De Laurentiis ha viceversa percorso la strada opposta e il suo peccato d’onnipotenza originale ha sfregiato un capolavoro, creando i presupposti per il passaggio dalla gloria alla mediocrità attuale: ottavo posto.

Squadra in — tardivo — castigo e tifosi al mare, con tanti abbonati che hanno preso l’abitudine di disertare il Maradona, pentiti di avere investito sui campioni d’Italia. I 45 mila paganti per la Roma saranno di conseguenza virtuali e il danno economico è per gli sponsor, aggrappati agli specchi per avere briciole di visibilità".