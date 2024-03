Corsera: "Per Gravina la reazione di Juan Jesus è stata tardiva: doveva fermare la partita"

Per il presidente federale Gravina, Juan Jesus avrebbe dovuto vivere in modo differente con altri comportamenti gli istanti della frase di Acerbi

Per il presidente federale Gravina, Juan Jesus avrebbe dovuto vivere in modo differente con altri comportamenti gli istanti della frase di Acerbi. E' quanto svela in sintesi il Corriere della Sera oggi in edicola.

"Quella di Juan Jesus sarebbe stata una reazione tardiva. Il brasiliano del Napoli avrebbe, in buona sostanza, chiuso pacificamente l’episodio del campo, salvo poi denunciare pubblicamente l’insulto, a suo dire, razzista di Acerbi dopo che il difensore dell’inter aveva negato qualsiasi offesa. Premessa, questa, per meglio comprendere anche la posizione del presidente federale Gabriele Gravina che non impugnerà la sentenza di assoluzione del giudice sportivo. Piuttosto da via Allegri filtra un convincimento: se Jesus avesse fatto interrompere la gara — e l’arbitro La Penna glielo aveva chiesto — l’epilogo della vicenda sarebbe stato diverso".