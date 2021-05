Gazzetta - Gattuso lascia: non c'è stata scintilla e ADL è stato costretto al silenzio stampa

Lo scenario sembra ormai chiaro, a fine stagione Gattuso saluterà. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non ci sarà bisogno di numeri, comunque, per avere una proiezione sul futuro dell’allenatore. Quello è scontato al 99,99 per cento. L’unica probabilità la lasciamo in piedi, perché Aurelio De Laurentiis è amante dei colpi di scena, da produttore cinematografico qual è. Ma tra i due non è scoccata la scintilla, anzi, semmai ci fosse stata è servita soltanto ad appiccare l’incendio che la proprietà è stata costretta a spegnere imponendo ai tesserati, e quindi all’allenatore, il silenzio stampa".