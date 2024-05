Corbo su Repubblica: "ADL poteva mai pagare 40mln lordi a Conte per tre anni?"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano si è espresso sulla questione allenatore

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano si è espresso sulla questione allenatore: "Dominava Conte. Trascurato da Juve e Milan, il furente vincitore di 5 scudetti piace la sua intransigenza verso le società. Si ricorda la sua fuga dalla Juve. L’ideale per chi collega a De Laurentiis le colpe dello sfascio, le sue scelte di mercato, le interferenze negli spogliatoi. Si è accusato lui, coprendo gli altri. Conte sembrava l’argine invalicabile per l’esuberante presidente.

Ma oggi De Laurentiis, rassicurato dalle emozioni che ancora suscita lo scudetto a cinema, lancia nuove messaggi. Frena sui progetti (“Non si può vincere lo scudetto due volte di seguito”) e spera che i tifosi si pieghino alla logica delle aziende. Poteva l’Azienda Napoli pagare 9 milioni netti (fonte Sky) per un anno, oltre 40 lordi per un triennale e farsi imporre gli acquisti? Fermi tutti, la scena cambia, avanti con piani concreti, quindi. Ma recupero urgente di simpatia e credibilità. Il film detta le regole del nuovo patto. “Sarò con te”. Non possono rimanere solo tre parole".