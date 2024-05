Cajuste male con l'Udinese, voti bassi sui quotidiani: "Troppi errori e poco preciso"

Bocciato Jens Cajuste contro l'Udinese. Altra prova opaca da parte del centrocampista svedese

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Voto 5 sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Apporto offensivo quasi nullo. Calzona lo richiama, gli chiede di muoversi di più. E lo svedese lo ascolta, ma non più di tanto".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Troppi disimpegni frettolosi e fuori misura. Meglio nella ripresa, quando impegna anche Okoye".

Voto 6 per Tuttonapoli: "Nel primo tempo l’unico che ci mette un pochino di grinta. Ad inizio ripresa firma anche il primo tiro in porta del Napoli. Premiato, almeno per la volontà".