Gazzetta - La Procura ha lavorato per quattro giorni intensi sul caso Acerbi-Juan Jesus

Chinè e la sua squadra hanno lavorato per quattro intensi giorni, acquisendo quante più immagini possibile

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quanto accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus nella ripresa di Inter-Napoli del 17 marzo è stato valutato come da prassi dal Giudice Sportivo che, sperando di avere maggiori elementi per esprimersi, ha chiesto alla Procura federale un supplemento di indagine.

Chinè e la sua squadra hanno lavorato per quattro intensi giorni, acquisendo quante più immagini possibile e ascoltando i protagonisti dello scontro. Sabato mattina tutta la documentazione raccolta è stata inviata al Giudice che due giorni fa ha preso la sua decisione, assolvendo il difensore dell’Inter.