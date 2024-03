Il Giornale sulla sentenza Acerbi: "Esercizio di equilibrismo spettacolare!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Franco Ordine, sull'edizione odierna de Il Giornale, commenta così la decisione del Giudice Sportivo di non prendere provvedimenti sul caso Acerbi-Juan Jesus dello scorso Inter-Napoli: "Juan Jesus non ha inventato nulla ma ha dato alle parole di Acerbi un contenuto discriminatorio che non è provato: come si può facilmente comprendere si tratta di un esercizio di equilibrismo spettacolare!

Si chiude così la settimana dedicata all’anti-razzismo del calcio italiano! Acerbi può legittimamente stappare una bottiglia e ritrovare il suo posto oltre che nell’Inter anche in Nazionale per il prossimo europeo risolvendo un problemone al ct Spalletti“.