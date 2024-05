Tuttosport - Italiano più defilato: ADL è più interessato ad altri profili

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano è uno dei candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. L'allenatore lascerà la Fiorentina, ma su di lui cìè anche il pressing del Torino, come scrive Tuttosport: "Tuttavia si guarda avanti. Come abbiamo ricordato più volte, il tecnico preferito è Vincenzo Italiano. Qualche contatto con il suo entourage c’è già stato, ma l’affondo verrà portato avanti i primi giorni di giugno. Il 29 maggio, infatti, c’è la finale di Conference League ad Atene e la speranza è che la Fiorentina, dopo il successo al Franchi per 3-2 sul Bruges, raggiunga l’ultimo atto: chiaro, giusto e doveroso che prima di quella data non ci possano essere contatti diretti, ma Italiano sa bene che il Toro pensa a lui e il Toro sa che Italiano ci penserà, a tempo debito, con grande attenzione.

Se malauguratamente la Fiorentina dovesse andare fuori i tempi si accorcerebbero. Il tecnico viola - per la cronaca - sembrava nel mirino del Napoli, ma nelle ultime settimane pare che De Laurentiis cerchi profili più “alti”: il sogno azzurro si chiama Antonio Conte. Per Italiano potrebbe esserci il Bologna se Thiago Motta andrà via. Ma il Toro c’è, eccome se c’è".