Kvaratskhelia, sospiro di sollievo. Ma per la Gazzetta è aperta ogni ipotesi

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna lesione. Questo il verdetto degli esami strumentali effettuati ieri da Khvicha Kvaratskhelia, dopo il problema all’inguine accusato nell’ultimo match con la sua Georgia contro la Grecia. Il Napoli tira un sospiro di sollievo: ora, però, c’è da capire come comportarsi in vista di un match fondamentale come quello di domani al Maradona contro l’Atalanta. Khvicha sente ancora dolore e ieri ha svolto lavoro in palestra e fisioterapia. Il risultato degli esami, come detto, lascia aperto ogni tipo di scenario. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.