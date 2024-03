L'arbitro ha scritto 'razzismo' nel referto, ma Giudice chiederà supplemento indagini

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza dopo l'accaduto di domenica tra Acerbi e Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza dopo l'accaduto di domenica tra Acerbi e Juan Jesus: "L’arbitro La Penna ha raccolto per bene lo sfogo del brasiliano, tanto che nel referto arbitrale è ben presente anche la parola razzista denunciata in campo. Restano comunque i dubbi su cosa gli abbia realmente detto Acerbi, soprattutto dopo il botta e risposta di ieri. Per questo motivo è praticamente certo che il Giudice Sportivo nel dispositivo atteso per oggi non definirà la sanzione per il giocatore dell’Inter, ma chiederà un supplemento di indagine alla Procura federale".