La forza è il collettivo: Spalletti pensa ad altre rotazioni nel suo 4-3-3

Luciano Spalletti sa di avere a disposizione una rosa profonda e di livello ed è pronto a ruotare gli uomini anche nelle prossime settimane.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti sa di avere a disposizione una rosa profonda e di livello ed è pronto a ruotare gli uomini anche nelle prossime settimane. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "E' il collettivo il vero segreto di questo Napoli perché 47 punti non si fanno senza il contributo di tutti gli elementi in organico e così, anche se all’Arechi si rivedranno tutti i titolarissimi, Spalletti intende affrontare la seconda parte di stagione, che scatterà appunto dopo il derby, continuando a ruotare spesso gli interpreti del suo 4-3-3. Gestire le energie fisiche e mentali sarà determinante per arrivare fino in fondo".