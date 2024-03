Osimhen pienamente recuperato: Calzona gli ha dato già un'indicazione tattica per l'Atalanta

Francesco Calzona da mercoledì in avanti ha abbandonato i pensieri relativi alla Slovacchia e si è dedicato pienamente al Napoli.

Francesco Calzona da mercoledì in avanti ha abbandonato i pensieri relativi alla Slovacchia e si è dedicato pienamente al Napoli. L'allenatore azzurro sta monitorando lo stato di salute di tutti i calciatori, i rientri e le opportunità di formazione, il focus tattico per reggere l’impatto con l’Atalanta.

Victor Osimhen da due giorni lavora in gruppo, sarà sicuramente titolare. Il nigeriano è pronto a mettere in difficoltà il centrale avversario (probabilmente Djimsiti) nei duelli per allungare la squadra, conquistare la profondità, riempire l’area dell’Atalanta vincendo i duelli individuali con la sua fisicità. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.