PRIMA PAGINA - Cds: "Interrotta! Nerazzurri fermati dopo 10 vittorie di fila"

"Interrotta!" titola quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare del pari del Napoli che ferma i nerazzurri anche in campionato dopo 10 vittorie di fila. Spazio anche alle accuse di Juan Jesus: "Acerbi mi ha detto negro". In taglio basso Allegri contro tutti sul nervosismo del tecnico in tv e la scalata di De Rossi. Di seguito la prima pagina integrale