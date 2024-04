Bargiggia: "Conte? In questo momento l'unica proposta che ha è del Napoli"

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay per fare il punto sul prossimo allenatore del Napoli.

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay per fare il punto sul prossimo allenatore del Napoli: “Conte è un allenatore che negli ultimi 4 anni in cui è andato ha mollato le squadre o si è fatto mollare. In questo momento ha avuto un'unica proposta: il Napoli. E' un allenatore molto ingombrante e vincolante".