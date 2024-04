Chiariello: “La pista Conte per il Napoli esiste ma attualmente è in stand by”

Il giornalista Umberto Chiariello, rispondendo a un utente di X, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Antonio Conte

"Come mai settimana scorsa Conte aveva solo l’offerta del Napoli e se non accettava si stava a casa mentre oggi si scopre che lui aspetta il Milan e ha anche incontrato Ibra?”. Il giornalista Umberto Chiariello, rispondendo a questa domanda posta da un utente su X, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Antonio Conte: “Io sapevo che non c’erano altre offerte per Conte ma colleghi romani molto informati mi hanno raccontato di un incontro documentato con Ibra in un noto hotel milanese. Raccontato tutto a TV Play.

Quindi ho approfondito ed attualmente Conte non ha offerte ma sta aspettando per capire se può nascere qualcosa, sapendo che in Italia può allenare solo Milan e Napoli (tramontate Juve e Roma). La pista Conte per il Napoli esiste ma attualmente è in stand by”.