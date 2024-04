Dalla Spagna: "ADL ha chiesto cifra folle per dare Kvaratskhelia al Barcellona"

Il presidente del Napoli non vuole cedere il georgiano, a meno che non arrivi un'offerta veramente irrinunciabile

Il presidente del Napoli non vuole cedere Kvaratskhelia, a meno che non arrivi un'offerta veramente irrinunciabile. La cifra non deve essere inferiore ai 130 milioni di euro e molto difficilmente il Barcellona potrà investire un capitale del genere, visti i problemi finanziari che la società catalana ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Dall'altra parte è chiaro che lo stesso ADL dovrà presto adeguare l'ingaggio di Kvara, visto che al momento il suo stipendio è di 1,4 milioni di euro a stagione, mentre Osimhen ne guadagna 10. Lo scrive Diario As.