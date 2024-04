Divisivo ed altalenante, anche Meret in bilico: sabato occhi su Caprile

Sei partite da onorare per chiudere una stagione in ogni caso fallimentare e poi il Napoli potrà far partire la rifondazione.

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei partite da onorare per chiudere una stagione in ogni caso fallimentare e poi il Napoli potrà far partire la rifondazione. Aurelio De Laurentiis neanche tanto sotto traccia si muove già in prospettiva futura tra le manovre per la panchina - con Gasperini in cima alla lista, come svelato da Tmw - e la scelta di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Tanti i nodi da sciogliere nella prossima sessione estiva: non solo la rivoluzione a centrocampo, il sostituto di Osimhen o quello di Kim con un anno di ritardo, ma servirà una scelta importante e definitiva anche tra i pali.

Meret prolunga ma resta in bilico

L'impiego con continuità ha fatto scattare il prolungamento automatico fino al 2025. Il Napoli potrà dunque fare le sue valutazioni con serenità, ma tenendo conto che non c'è stata quell'evoluzione che si immaginava al momento del suo acquisto. Nonostante lo Scudetto vinto, mettendoci anche la firma con alcune parate decisive per l'allungo in classifica, non ha mai conquistato del tutto la tifoseria e quest'anno sin dall'inizio è finito nuovamente nel mirino della critica. Non sono mancati gli errori che hanno offuscato anche ottimi interventi - proprio come col Frosinone - ed il suo nome continua a dividere.

Sostituto in casa?

Il Napoli sta monitorando con attenzione la crescita di Elia Caprile, classe 2001 prelevato dal Bari e che al primo anno di A ad Empoli - nonostante un infortunio che un po' l'ha rallentato - sta confermando tutte le sue qualità tecniche e caratteriali, imponendosi da subito come uno dei migliori del campionato. Sabato nell'incrocio in Toscana sarà tra gli osservati speciali prima di ritrovarlo in ritiro a Dimaro, ma quel punto la società dovrà prendere una decisione. Difficile, e forse uno spreco, un suo rientro da dodicesimo. Molto a questo punto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno per Meret.