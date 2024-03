Nuovo ds, Auriemma annuncia: "ADL deciderà a breve, sprint finale Massara-D'Amico"

Aurelio De Laurentiis continua i casting, per la prossima stagione il Napoli potrebbe avere un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo.

Aurelio De Laurentiis continua i casting, per la prossima stagione il Napoli potrebbe avere un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. In merito al ds, il giornalista Raffaele Auriemma scrive su X: "Sprint finale tra Massara (è in vantaggio) e D'Amico dell’Atalanta. Staccato Accardi. De Laurentiis deciderà a breve".