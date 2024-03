Romano annuncia: "Il Genoa apre all'addio di Gudmundsson! Prezzo fissato, ma accetta scambi"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, fa sapere che il Genoa apre all'addio di Albert Gudmundsson, autentica rivelazione di questa stagione.

Il giornalista rivela inoltre che il prezzo di partenza è sui 25-30 milioni, anche se il club rossoblu accetterebbe anche scambi e dunque contropartite.

🇮🇸 Genoa anticipate important bids for Albert Gudmundsson this summer after excellent season — but haven’t started concrete talks with any club yet.



Price tag expected to be around €25/30m and Genoa could also be open to include players in the deal. pic.twitter.com/0pjOJkDD2t