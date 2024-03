Champions League, nuova regola sull'arrivo a pari punti: andrà in vigore dal 2024/25

La Champions League si prepara a un cambiamento nei criteri di determinazione delle squadre che superano il girone

La Champions League si prepara a un cambiamento nei criteri di determinazione delle squadre che superano il girone. A partire dalla prossima stagione, la competizione continentale adotterà un nuovo formato, passando da 32 a 36 squadre partecipanti, che si sfideranno in un unico girone anziché in gruppi separati.

Uno dei punti cruciali riguarda la gestione dei punti e delle posizioni in caso di parità. Con il nuovo formato a girone unico, si renderanno necessarie nuove regole. A differenza del sistema attuale, è molto probabile che diverse squadre possano concludere il girone con lo stesso punteggio, ciò potrebbe verificarsi anche tra squadre che non si sono mai affrontate direttamente.

Come riporta Calcio&Finanza, di fronte a questa eventualità l'UEFA è pronta a introdurre modifiche nei criteri della determinazione della classifica.

1. Differenza reti superiore nella fase a gironi

2. Maggior numero di gol segnati nella prima fase

3. Maggior numero di gol in trasferta segnati

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie esterne

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

9. Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente club più alto