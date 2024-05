Napoli su Buongiorno? Il difensore ai tifosi del Torino: "Credo di restare"

Il difensore al momento è concentrato sul finale di stagione. La squadra di Ivan Juric vuole chiudere al meglio il campionato dopo lo 0-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento molto emozionante ieri a Superga. Come da tradizione, ogni 4 maggio si tiene la commemorazione del Grande Torino nel giorno in cui l'aereo, proveniente da Lisbona, si schiantò sulla collina torinese portando via ai tifosi portando via una squadra leggendaria. Tantissimi tifosi ieri si sono radunati dalla basilica per la lettura dei nomi effettuata anche quest'anno da Alessandro Buongiorno, presente come tutta la squadra al completo.

I tifosi gli chiedono di restare. Ovviamente il centrale granata è uno dei pezzi pregiati del mercato della squadra del presidente Cairo. Il giocatore, nell'orbita anche della Nazionale italiana, è finito nel mirino di diversi club italiani e non solo. Ci sarebbero anche degli interessamenti dall'estero con alcune squadre di Premier che potrebbero essere interessati. Le voci ovviamente spaventano i sostenitori che ieri a gran voce hanno chiesto al loro centrale di rimanere anche l'anno prossimo.

La risposta del ragazzo. Il difensore però al momento è concentrato sul finale di stagione. La squadra di Ivan Juric vuole chiudere al meglio il campionato dopo lo 0-0 di venerdì sera contro il Bologna che ha allontanato i granata dalla zona europea. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Buongiorno però ha risposto ai tanti sostenitori con un: "Penso di non andare da nessuna parte".