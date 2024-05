Udinese-Napoli, probabili formazioni CdS: Ngonge al posto di Kvara?

Probabili formazioni direttamente dalle colonne del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Probabili formazioni direttamente dalle colonne del Corriere dello Sport. Il Napoli si prepara ad affrontare l'Udinese con il solito 4-3-3, ma con qualche cambio nell'undici titolare. In difesa Ostigard dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Juan Jesus, sulla sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui.

In mezzo al campo più Cajuste che Traoré in luogo di Zielinski (ancora infortunato, sta svolgendo solo terapie), mentre davanti il favorito per sostituire Kvaratskhelia - secondo il quotidiano - è Ngonge.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge