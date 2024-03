"Nulla di nuovo, la Lega più razzista d’Europa”, anche i tifosi esteri indignati dalla sentenza

Dopo la telenevola durata giorni e giorni a seguito dell'insulto razzista di Francesco Acerbi nei confronti Juan Jesus, la sentenza ufficiale del Giudice Sportivo è quella della completa assoluzione del difensore nerazzurro.

Decisione che lascia molti dubbi e perplessità, essendo apparsa chiara sin dalle prime immagini di campo la gravità dei fatti con le conseguenti scuse di Acerbi. Per questo si è scatenata la rabbia e l'indignazione anche di tifosi esteri, i social pullulano di commenti del tipo: "Nulla di nuovo, la Lega più razzista d’Europa", "Acerbi in campo ha ammesso la frase razzista, ma questa è la Serie A di cosa ci sorprendiamo?" o ancora: "Qualcuno davvero si aspettava una sanzione per razzismo in Italia?".