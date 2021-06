Gruppo A, Italia a punteggio pieno e con 0 gol subiti: la classifica finale

L'Italia vince anche l'ultima partita del Gruppo A di Euro 2020, portandosi a casa l'en plein (di punti, ma anche di imperforabilità visti gli zero gol subiti) grazie all'1-0 nei confronti del Galles. Proprio questi ultimi sorridono comunque visto che, assieme agli Azzurri, strappano il pass per gli ottavi di finale. Non basta alla Svizzera il successo per 3-1 nei confronti della Turchia: la selezione di Petkovic viene condannata dalla differenza reti al terzo posto nel girone e dovrà attendere la conclusione degli altri gironi per capire il suo futuro.

Italia 9

Galles 4

Svizzera 4

Turchia 0