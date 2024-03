VIDEO - Fiorentina-show, ma spreca, sbaglia un rigore e la Roma pareggia: highlights

Fiorentina e Roma hanno pareggiato 2-2 nel posticipo domenicale della 28/a giornata.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina e Roma hanno pareggiato 2-2 nel posticipo domenicale della 28/a giornata. I viola vanno in vantaggio con un colpo di testa di Ranieri al 18', hanno tante occasioni per raddoppiare ed i gialorossi rischiano di restare in dieci. Nella ripresa però arriva il pari di Aouar, ma i viola tornano avanti con Mandragora, falliscono il 3-1 dal dischetto con Biraghi ed allo scadere Llorente firma il 2-2. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).