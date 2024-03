VIDEO - Il Bologna batte al 94' un Empoli sfortunato in 10 senza cambi: highlights

Decisivo il gol di Fabbian al 94' del secondo tempo, sfruttando l'inferiorità numerica dei toscani in 10 per un infortunio

E' l'anno del Bologna. La squadra di Thiago Motta allo scadere batte l'Empoli per 1-0 e blinda il quarto posto in classifica. Decisivo il gol di Fabbian al 94' del secondo tempo, sfruttando l'inferiorità numerica dei toscani in 10 per un infortunio non avendo più cambi. Nella ripresa la squadra di Nicola aveva anche fatto la gara in maniera propositiva. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).