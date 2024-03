VIDEO - La Juve frena ancora: 2-2 con l'Atalanta allo Stadium, gol e highlights

La Juventus frena ancora dopo il ko al Maradona: finisce 2-2 la sfida allo Stadium con l'Atalanta.

La Juventus frena ancora dopo il ko al Maradona: finisce 2-2 la sfida allo Stadium con l'Atalanta. Dopo il vantaggio ospite con Koopmeiners, i bianconeri ribaltano i bergamaschi in quattro minuti con Cambiaso e Milik. Ma ancora l'olandese va a segno per la squadra di Gasperini, che guadagna un punto importante per la corsa Champions. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).