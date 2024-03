VIDEO - La Lazio soffre, ma ribalta il Frosinone: gol e highlights

In attesa di Tudor la Lazio di Martusciello con una prova d'orgoglio e di sofferenza ritrova i tre punti battendo in rimonta il Frosinone 3-2.

In attesa di Tudor la Lazio di Martusciello con una prova d'orgoglio e di sofferenza ritrova i tre punti battendo in rimonta il Frosinone 3-2. I padroni di casa in vantaggio al 13' con Lirola, sfiorano più volte il raddoppio, ma nel finale di frazione Zaccagni pareggia. Nella ripresa entra Castellanos e segna al primo pallone toccato e poi trova anche la doppietta. La riapre Cheddira, poi tante occasioni ma niente pareggio. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).