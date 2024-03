VIDEO - Missione compiuta per il Milan: 1-0 all'Empoli e secondo posto, gol e highlights

Christian Pulisic decisivo nella sfida di oggi di San Siro vinta dal Milan per 1-0 contro l'Empoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic decisivo nella sfida di oggi di San Siro vinta dal Milan per 1-0 contro l'Empoli, è senza dubbio uno dei migliori giocatori della rosa di Stefano Pioli; una stagione praticamente perfetta, in cui l'ex Chelsea ha messo a referto già 10 reti e 7 assist in 37 presenze. Una rete preziosa, che permette al Milan di superare la Juventus in classifica e portarsi in seconda posizione. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).