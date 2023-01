Cds - Perché gli altri club no? Juve punita per la slealtà nelle 14mila pagine dell'inchiesta!

Ai confini della lealtà, scrive Ivan Zazzaroni in un editoriale sul Corriere dello Sport dopo la decisione della Corte federale

Perché la Juve sì e gli altri no? Le plusvalenze non si fanno da soli, ma in due. In attesa delle motivazioni, tento un’interpretazione del dispositivo: la Juve è stata condannata per slealtà, sulla base delle intercettazioni presenti nelle 14.000 pagine dell’inchiesta Prisma, dove è la protagonista. Se così fosse, il mezzo, l’oggetto del reato, le plusvalenze, conterebbero relativamente.

A tal proposito mi sono riletto l’articolo 4 al punto 1 del CGS: “Tesserati, affiliati ed altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento cooperano attivamente all’ordinata e civile convivenza sportiva”.