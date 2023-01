Juve, Allegri a Dazn: "Io e Spalletti non siamo amici ma conoscenti, c'è grande stima"

GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI NAPOLI-JUVE: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani la Juventus per la 14esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera affronterà domani la Juventus per la 14esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A UFFICIALE - ROMA, NESSUN LESIONE MUSCOLARE PER PELLEGRINI: PUÒ ESSERCI COL NAPOLI? (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Lorenzo Pellegrini non ha subito alcuna lesione muscolare alla coscia destra dopo essere uscito ieri sera nell'intervallo della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa all'Olimpico. Il centrocampista della Roma questa mattina... (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Lorenzo Pellegrini non ha subito alcuna lesione muscolare alla coscia destra dopo essere uscito ieri sera nell'intervallo della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa all'Olimpico. Il centrocampista della Roma questa mattina...