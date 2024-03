Lacrime di gioia per Kvara: la Georgia vola a Euro 2024! Tbilisi impazzisce

Tblisi ed un'intera nazione impazziscono di gioia per la storia qualificazione della Georgia a Euro 2024.

La nazionale georgiana ha conquistato l'accesso all'Europeo dopo aver battuto ai calci di rigore la Grecia al termine di un tiratissimo match terminato 0-0 dopo i tempi supplementari.

Lacrime di gioia per Khvicha Kvaratskhelia, che dopo essere uscito per un problema all'inguine nel corso del secondo tempo supplementare, al rigore decisivo trasformato da Kvekveskiri non trattiene l'emozione e si stende a terra con le mani al volto.