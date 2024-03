Meret a Sky: "All'andata il punto più basso dell'anno! Barça? Non ci pensiamo ancora"

Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato Alex Meret. Queste le parole del portiere del Napoli

L'anticipo di questa 28^ giornata di Serie A mette difronte Napoli e Torino. I partenopei hanno una grande occasione per provare ad accorciare sulla zona Champions e vogliono dar seguito alla vittoria ottenuta domenica contro la Juventus. Nonostante il delicatissimo match di martedì, Calzona non rinuncia alle sue pedine migliori. In difesa torna Di Lorenzo dalla squalifica e sull'out opposto ci sarà Mario Rui. A centrocampo si rivede Zielinski, insieme a Anguissa e Lobotka. Davanti il tridente formato da Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato Alex Meret. Queste le parole del portiere del Napoli: "Non si deve pensare a martedì, quella di oggi è una partita troppo importante che può dare un senso al nostro finale di stagione e ci permetterebbe di rimetterci in corsa per la son aChampions. Non possiamo sottovalutare il Torino, un avversario ostico. Quella dell'andata è stata una delle gare più brutte della stagione e oggi vogliamo rifarci e prenderci una rivincita. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, ritrovando il nostro gioco e abbiamo dimostrato nelle ultime uscite di essere in crescita. Quello che faranno gli altri non possiamo controllarlo".