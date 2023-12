Retroscena dal Maradona: tifosi con Mazzarri, spuntato striscione simbolico

Zero gol negli ultimi due big match contro Inter e Juve, e allora la Curva B prova a trovare una soluzione, con tanto di coro e striscione

Zero gol negli ultimi due big match contro Inter e Juve, e allora la Curva B prova a trovare una soluzione, con tanto di coro e striscione. “Mazzarri gonfia la rete”, si legge a grandi lettere nel settore del tifo organizzato.

Ma al di là dell’ironia e del momento no, l’omaggio al tecnico ha il suo valore: a Napoli sono tutti felici del ritorno di Walter, l’uomo che prima di tutti aveva portato il Napoli di De Laurentiis nell’Europa più nobile. Sostegno e gratitudine a prescindere, ora tocca al mago Walter trovare la chiave per far volare ancora il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.