Spogliatoio spaccato, tutti sul mercato: per Gazzetta pure Lobo e Kvara possono partire

Così il quotidiano sulla delicatissima situazione in casa Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti sul mercato e nessun incedibile in casa Napoli secondo La Gazzetta dello Sport: "Chi non è contento sarà libero di andarsene". Così il quotidiano sulla delicatissima situazione in casa Napoli: "Tutti sul mercato, dal capitano Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, passando per Anguissa, Politano e pure Khvicha Kvaratskhelia, che a fine campionato dovrà sedersi al tavolo con il club per cercare l'intesa per il rinnovo.

Napoli non vuole più casi Osimhen: la trattativa tormentata per il nuovo contratto del nigeriano — con la firma arrivata prima di Natale — ha finito per diventare l'ultimo colpo mortale al morale di un gruppo evidentemente molto fragile. Senza Spalletti e Giuntoli a gestire i mal di pancia dei giocatori, tutti i problemi sono rimasti irrisolti e lo spogliatoio si è spaccato".